يشغل موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023 بال الصائمين بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط، الذين يصمون ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الخميس الموافق 30-3-2023 بحسب إمساكية قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6.11 مساء حيث يصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14 ساعة و7 دقائق بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

ندوة عن مكارم الأخلاق

وحاضر الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط في ندوة عن مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية بقصر ثقافة أسيوط وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية وبعضا من السادة الائمة والشباب والسيدات .

تحدث وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط عن أن شهر رمضان فرصة للتحلي بمكارم الأخلاق وذكر من هذه الأخلاق خلق السماحة حيث بين أن الصيام لم يكن مبررا أن يكون الصائم في حالة غضب ولا يكن صدره واسعا فالصيام ما جاء إلا لتهذيب النفوس .