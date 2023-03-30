كل ما تريد معرفته عن مشروعات مدينة أسيوط الجديدة.. سكنية وخدمية متنوعة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما جرى تنفيذه من مشروعات بمدينة أسيوط الجديدة بالصعيد، مؤكدا حرص الوزارة وأجهزتها على استكمال تنفيذ خُطة التنمية الشاملة بمختلف المدن.

واطلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يجرى تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة، والتي شملت مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومشروعات مرافق وكهرباء، وتخصيص العديد من قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية، وقطع أراض سكنية، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء للمناطق الحديثة، وغير ذلك من مشروعات.

المشروعات المنفذة في مدينة أسيوط الجديدة

وفي ذات السياق، أوضحت المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المشروعات التي تنفذ بمدينة أسيوط الجديدة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل مشروعات الإسكان، وتطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل وغير ذلك، والتي كان لها الأثر فى خلق مناخ جاذب للمواطنين للسكن في مدينة أسيوط الجديدة.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار جرى تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات وأنشطة مختلفة (سكني تجاري /تجاري / تجاري إداري / تجاري إداري سكني/ مخبز / مركز خدمة وصيانة سيارات/ مخازن/ صناعي)، وبيع أكثر من 2700 قطعة أرض سكنية (إسكان متوسط – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزا )، وبيع أكثر من 16 قطعة أرض (صناعي مخازن)، وبيع أكثر من 150 قطعة أرض مقابر.

وأوضحت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 27 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور محدودي الدخل، وجارٍ تنفيذ 5 أسواق تجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وتشغيل مخبز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وجارٍ تنفيذ 10 مراكز تجارية للقطاع الخاص، كما تم بيع نحو 19 محلاً تجارياً ووحدات مهنية وإدارية من خلال المزاد العلني.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه جرى تشغيل الجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، وتشغيل جامعة سفنكس بمساحة 40 فدانا، وتشغيل الجامعة التكنولوجية بمساحة 15 فدانا، وتشغيل مدرسة Smart City بالمنطقة الإقليمية، وجارٍ تنفيذ مدرستين بمعرفة القطاع الخاص، وجارٍ التنسيق مع وزارة الاتصالات لتشغيل مدرسة (we)، وجارٍ الانتهاء من أعمال الممشى السياحي بطول 2 كم بمنطقة رجال الأعمال، وافتتاح فرع نادي وادي دجلة بالمنطقة الإقليمية بأسيوط الجديدة.

كما جرى تشغيل كومباوند بالمدينة، وجار تشغيل أول مدينة ملاهي على مستوى محافظة أسيوط، كما يتم تنفيذ عدد 5 مشروعات سكنية «كومباوند» بالمدينة، وجارٍ تشغيل 3 أندية اجتماعية.

تشغيل 15 سيارة ميكروباص

وقالت المهندسة جيهان عمار، إنه جرى تنفيذ مبنى مديرية أمن أسيوط وجارٍ التشغيل، ونقطة شرطة، وجارٍ تنفيذ محطة خدمة وتموين سيارات، وتم تشغيل مركز خدمة وصيانة سيارات، وجارٍ تنفيذ مقر إداري لشركة فودافون، وعدد 2 بنك.

وأعلنت أنه جرى تشغيل 15 سيارة ميكروباص، واستبدال 29 أتوبيس بسيارة ميكروباص، وأخذ موافقة المحافظة على تشغيل 20 سيارة ميكروباص، لافتة إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10.5 كم، وما عليه من أعمال صناعية، والانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – ري – طرق – فرمة) بمنطقة الأكثر تميزاً بالحي الثاني بالمدينة، وجارٍ إسناد ترفيق مساحة 1000 فدان.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء امتداد المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة، وأعمال رفع كفاءة خزان مياه سعة 500 م3، والانتهاء من أعمال ربط خط الطرد الدائم علي محطة المعالجة، وجارٍ تصميم رافع مياه صرف بقدرة 30 ألف م3/ يوم لاستخدام المياه المعالجة في شبكات الري بالمدينة، وجارٍ إعادة تصميم الخط الناقل للمياه العكرة من المأخذ الي المحطة، ودراسة الاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه بالمدينة.

وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه جارٍ تطوير المحاور الرئيسية ومداخل المدينة بهدف تطوير وزراعة المحاور الفاصلة بين المناطق المختلفة بالمدينة، وتم إصدار 548 تصريح حفر ورد مبلغ تأمين لـ 101 طلب إسترداد، وإصدار 10 رخص إعلانات جديدة وتجديد رخص أخرى، واستخراج 50 رخصة تشغيل محال تجارية بخلاف استصدار ٨ قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة، واسترداد 8 قطع أراضٍ سكنية لمخالفات، وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمبان مخالفة، و10 قرارات غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة وغير ملتزمة باشتراطات التشغيل.

وأكدت المهندسة جيهان أحمد عمار، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بجميع القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التى تحقق متطلبات وراحة سكان مدينة أسيوط الجديدة.