محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت، كونه أحد الملفات الحيوية التي تقع على رأس أولوياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لنهو الموضوعات المتعلقة بالملف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين.

منظومة التقنين بالمحافظة

واستهل محافظ أسيوط اجتماعه باستعراض موقف منظومة التقنين بنطاق كل مركز علي حده ونسبة الإنجاز في كل ملف وما جرى البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي جرى تقديمها من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

صرف مكافأة لمركز أبنوب

وقرر المحافظ صرف مكافأة تميز لمسئولي ملف التقنين بمركز أبنوب لإنجازهم أكبر قدر من العقود خلال هذا الشهر وتحقيق المستهدف مقدمًا لهم الشكر على جهودهم، مطالبًا أن يحذو الجميع حذوهم، ويبذلوا المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الآداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت وتحويل كافة الموافقات إلى عقود.

سداد الرسوم

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال، موجهًا بضرورة النزول الميداني لإنجاز المعاينات ومتابعة الملف بشكل يومي، وحث المواطنين على سرعة سداد الرسوم المقررة، تمهيدا للسير في بقية الإجراءات وإعداد بيان تفصيلي للغير جادين في إنهاء الإجراءات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لافتا إلى أنه يجرى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عن موقف الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

تقنين أراضي أملاك ألدولة

كما تابع اللواء عصام سعد - خلال الاجتماع - تنفيذ الإجراءات والخطوات التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة بهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف حيث تم عرض معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ بتكثيف الجهود واعتبار هذا الملف أولوية أولى في العمل التنفيذي، مؤكدًا أهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام حيث يتلقى السيد رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.