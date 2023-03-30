الموافقة على ترخيص 145 ميكروباص للعمل كسرفيس في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على ترخيص عدد 145 سيارة ميكروباص 14 راكبا جديدة للعمل بنظام السرفيس داخل مواقف المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والقضاء على المركبات غير الآمنة وغير اللائقة بوسائل النقل الداخلية وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام وتوفير وسيلة نقل آمنه للمواطنين تضمن لهم الراحة والأمان خلال تنقلهم مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قرعة علنية

ووجه محافظ أسيوط مدير إدارة الموافق بالتنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك واستكمال باقي الإجراءات الازمة.

مواقف أسيوط

وأوضح يسري سند مدير إدارة المواقف بأسيوط إنه جاري التنسيق لتحديد موعد القرعة العلنية موضحًا إنه سيتم ترخيص عدد 15 سيارة ميكروباص 14 راكب لكل خط لترخيصها أجرة للعمل على خطوط ديروط/ موقف الأزهر، وخط القوصية/موقف الأزهر، وخط منفلوط/موقف الأزهر، وخط أبوتيج/نزلة عبداللاه فضلا عن التقديم على عدد 10 سيارات ميكروباص 14 راكبا لكل خط لترخيصها أجرة للعمل على خطوط أبنوب/موقف الأزهر، وخط صدفا/موقف النزلة، وخط الساحل/موقف النزلة وخط البداري/موقف النزلة وخط الغنايم/موقف النزلة وخط موقف المعلمين/موقف الأزهر، وخط مدينة أسيوط الجديدة/موقف الأزهر بالإضافة إلى 10 سيارات ميكروباص 14 راكبا داخل مدينة أسيوط الجديدة سرفيس داخلي وعدد 5 سيارات ميكروباص 14 راكب على خط مدينة 30 يونيو/موقف الأزهر.

تلقي الطلبات

كان اللواء عصام سعد قد كلف إدارة المواقف في وقت سابق بتلقي طلبات الراغبين في ترخيص سيارات الميكروباص للعمل كسرفيس داخل مواقف المحافظة في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2022 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق ومعه صورة بطاقة الرقم القومي – صورة شهادة الميلاد – رخصة قيادة مهنية – ايصال سداد قيمة كراسة الشروط للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.