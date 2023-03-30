محافظ مطروح: تجهيز أول غرفة لعلاج الكيماوي في المستشفى العام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من تجهيز أول غرفة لقسم الأشعة الرقمية وغرفة علاج الأورام الكيماوي، بدعم من نادي روتاري بالمحافظة.

وزار محافظ مطروح، اليوم الخميس، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والنائبة سحر عيد والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد الملاح السكرتير الفخرى لنادى روتاري مطروح والدكتور أحمد السوهاجى نقيب الأطباء بالمحافظة.

إيكو للأطفال وتحضير الكيماوي

وتفقد محافظ مطروح قسم أشعة إيكو للأطفال للكشف والتشخيص للقلب والذى تم الكشف فيه على 6 حالات خلال أسبوع من تركيبه، كما تفقد قسم تحضير الكيماوي لعلاج الأورام للتيسير على المرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم والذين يبلغ عددهم بمطروح 1562 مريض أورام، موجهًا في الإسراع في إنشاء مركز لعلاج الأورام بالمحافظة مع تخصيص الأرض للتيسير على المرضى.

تنفيذ المبادرة الرئاسية

كما تابع محافظ مطروح أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية التشخيص والعلاج الطبي عن بعد وما تحقق من نتائج ملموسة من خلال المبادرة والتخفيف عن المرضى وذويهم مشقة السفر، مع تقديم خدمة سريعة ومتميزة خاصة للحالات الصعبة والتواصل مع الأطباء والأساتذة بالمستشفيات والجامعات المصرية مع الاستفادة من الخبرات، وإجراء الكشف على 563 مريض منهم 170 بمستشفى مطروح العام والآخرين بمستشفيات مطروح الأخرى، ووجه محافظ مطروح بأهمية حسن التعامل مع المرضي وذويهم وتوفير الأمن اللازم مع تنظيم حركة الدخول للمستشفى.

توفير أطباء في التخصصات النادرة

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح جهود المحافظة في توفير مزيد من الأطباء خاصة في التخصصات النادرة بالتعاقد معهم لتحقيق الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى بمطروح، مشيرا الى التعاقد مع 2 طبيب مخ واعصاب لتغطية إيام الاسبوع وطبيب جراحة وجه وفكين واستاذ الباطنة والبيولوجي، وطبيبين في علاج الأورام وطبيب باثولوجي وطبيب جراحة أورام و3 طبيب مقيم أورام وطبيب قلب أطفال، وجار التعاقد مع طبيب أعصاب أطفال مع تفعيل جهاز رسم المخ.

عمليتين نادرتين لإزالة ورم على القلب

وأشاد محافظ مطروح في بيان بجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى مع حصول المركز على تصنيف متميز وتربيته الأول وإشادة وزارة الصحة، موجها الشكر لجميع الاطباء وفريق العمل وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير المركز انه جارى اليوم اجراء عدد 4 عمليات قلب مفتوح و 5 عمليات قسطرة ، ونجاح أطباء المركز وفريق العمل في إجراء 111 عملية قلب مفتوح، ونجاح إجراء عملية استئصال ورم على القلب للمرة الثانية بالمركز كعملية نادرة.