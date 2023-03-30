وقف حركة الصيد والملاحة بالبرلس لسوء الطقس لليوم الثاني على التوالي

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أنه تم وقف حركة الصيد والملاحة لليوم الثاني علي التوالي، ولكل المراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط بسبب سوء حالة الطقس والأحوال الجوية التي أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن معدلاتها الطبيعية لتصل لنحو 5 أمتار علي سواحل البرلس.

تنبيه على جموع الصيادين بتوقف حركة الصيد

وأوضح شرابي لـ«الوطن» أنه تم التنبيه على الصيادين العاملين على متن مراكب صيد بالبحر المتوسط بالبرلس، بعدم الإقلاع اليوم بمياه البحر حرصا علي حياتهم من أي خطر داهم جراء حالة الطقس المتقلب وشدة الرياح.

توجيهات محافظ كفر الشيخ للصيادين

الجدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد طالب من رؤساء المدن والمراكز بضرورة تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية والطقس ، كما شدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف الحالي الطقس المتقلب، بالتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تحدث على مدار الساعة جراء حالة المناخ غير المستقرة.