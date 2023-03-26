3 تحذيرات لصيادي البرلس قبل الإقلاع بالمراكب غدا.. «الطقس متقلب»

أكد الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية، أن طقس غد الإثنين متقلب وغير مستقر، وهو الأمر الذي يتطلب بضرورة توخي الحظر من قبل جموع الصيادين بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال التالي:

3 أسباب تهدد حركة الصيد بالبرلس غداً الإثنين

- ضرورة البعد التام بمراكب الصيد بالبرلس عن أماكن تأثير تيارات الماء الشديدة في العمق لمياه البحر المتوسط.

- يجب أن تكون حركة سير المراكب بعيدة عن الدومات المائية والتي تعرض مركب الصيد حال الاقتراب منها للغرق.

- يجب متابعة حركة ارتفاع الأمواج حال ارتفاعها عن معدلاتها الطبيعية لأكثر من مترين ونصف، وهو الأمر الذي يتطلب يجب العودة إلي أقرب ميناء بسواحل البحر المتوسط حفاظاً علي أرواحهم من الغرق.

ترقب وحظر بسواحل المتوسط في كفر الشيخ

وأوضح "عبدالله"، في تصريح لـ"الوطن"، أن حالة الأمواج اليوم مرتفعة علي السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، ويجب توخي الحظر من قبل أصحاب مراكب الصيد حال إقلاعهم ضمن رحلات صيد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح في كفر الشيخ، والتي بلغت 11كم/ساعة، و فرص سقوط الأمطار 2%، والرطوبة 88%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 25درجة، والصغرى 12درجات، وحالة الأمواج مرتفعة تخطت المترين ونصف.