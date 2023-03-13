«الصيد الآلي» في البرلس تحذر الصيادين من الرياح الشديدة واضطراب الملاحة

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن حالة أمواج البحر الأبيض المتوسط، اليوم، مرتفعة للغاية تخطت حاجز الثلاث أمتار، وهو الأمر الذي حذّرت منه هيئة الأرصاد الجوية المصرية خلال طقس اليوم، لافتاً أيضاً أن سواحل محافظة كفر الشيخ بالبرلس ومطوبس، وبلطيم، تشهد هبوب رياح عاتية الأن تؤثر علي حركة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط.

ترقب في حركة الصيد بالبرلس

وأشار شرابي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه على جموع الصيادين في البرلس، ومطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، بضرورة توخي الحذر الإقلاع ضمن رحلات صيد اليوم خاصة مساء اليوم، وكذلك ضرورة العودة بمراكبهم للشاطئ حال طلب اللجوء إلي ذلك جراء تقلبات الطقس اليوم.

طقس اليوم الاثنين في كفر الشيخ

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت سرعة الرياح، غدًا، في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت 19 كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 6%، والرطوبة 46%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي في المحافظة 25 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.