انطلاق قافلة مساعدات لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق قافلة مساعدات لتوزيع كراتين رمضان، لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية والتي توفرها جمعيات أهلية والمجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وهبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

الأسر الأولى بالرعاية

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتوفر لهم حياة كريمة وإدخال البهجة والسعادة وتقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة.

وأشاد بما تنفذه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على أرض المحافظة والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، لتوفير الدعم ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للأسر الاكثر احتياجًا وتفعيل المشاركة المجتمعية.

مواد غذائية

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أنه يجرى توزيع 2550 كرتونة مواد غذائية تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم وذلك من خلال مشاركة 8 جمعيات أهلية محلية بمحافظة أسيوط (جمعية المستثمرين، جمعية الشبان المسيحية، جمعية الطفولة والتنمية، جمعية عطاء بلا حدود، جمعية رسالة، جمعية الهاشمي، جمعية سيدات الأعمال، الجمعية الاستهلاكية التعاونية بأسيوط) داعيا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة.