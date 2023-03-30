رئيس جامعة أسيوط: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للطفل

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه اليوم الخميس، وفدا ممثلاَ عن جمعية الصعيد للتربية والتنمية على رأسه كميل عبده باسيلي، مدير إدارة الجمعية بأسيوط وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، وبحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، الدكتور إيهاب سعد بمركز البحوث الزراعية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البرامج التنموية والتربوية وتبادل الخبرات.

وتطرق الدكتور المنشاوي، بحسب بيان صادر عن جامعة أسيوط، إلى مجالات التعاون المشترك بين الجامعة والجمعية والتي تتمثل في الاستفادة من ما تضمه الجامعة من الخبرات والقامات العلمية في مجال البرامج التنموية والتربوية، وتبادل الخبرات في إطار حرص الجمعية على تفعيل وبناء العلاقات مع شركائها على المستوى المحلي والدولي.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالطفل، وتدرك أن الاستثمار في الأطفال يكون له العائد الأهم على مستقبل التنمية التي نهدف إلى تحقيقها، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في جهود الدولة بالاهتمام بالطفل سواء من ناحية توفير الرعاية الصحية، أو توفير أنشطة متنوعة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في كل القطاعات.

من جانبه، أوضح أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الجانبين، تمهيدا لإبرام عقد برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والجمعية في مجال البرامج تنموية والتربوية وتبادل الخبرات.