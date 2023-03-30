شاب يتوفى بالسرطان قبل زواجه بأسابيع في أسيوط.. «اللهم أرح جسدي»

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، بعد وفاة أحد الشباب وهو إسلام زغلول مهران، مصابا بمرض السرطان، وكان يستعد لحفل زفافة عقب شهر رمضان المبارك.

آخر رسالة على «الفيسبوك»

«اللهم استودعتك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به»، هذه العبارة كانت آخر رسالة دونها ابن قرية ديرالجنادلة على صفحته الشخصية على «الفيسبوك» وكأنه يعلم أن المرض الذي أصيب به سوف يكتب نهايته.

تشيع الجثمان

وشيع أهالي قرية ديرالجنادلة جثمان الشاب موكب جنائزي مهيب شارك فيه الآلاف، وسط حالة من العويل والبكاء حزنا على وفاة الشباب الذي كان يستعد لحفل زفافه عقب شهر رمضان المبارك.

الاستعداد لحفل الزفاف بعد عودته من الغربة

وقال محمود محمد، أحد أهالي القرية، إن الشاب إسلام زغلول ظل يعمل في الغربة لسنوات طويلة من اجل تجهيز نفسه للزواج مثل اي شاب وتم تجهيز شقته وحدد حفل الزفاف عقب شهر رمضان المقبل، وعقب عودته الي بلدته من احدي الدول العربية بعد رحلة غربة طويلة فؤجي بإصابته بسرطان الدم وظل يصارع المرض لعدة شهور حتى توفى، وخبر وفاته أصاب الجميع بالحزن فبدلا من أن يتم تجهيزه لحفل الزفاف تم تجهيزة للقبر.