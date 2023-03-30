علي الحجار: «ثلاثي أضواء المسرح» أول من اخترع الراب في الستينيات

قال الفنان علي الحجار، إنه تربى على تحمل مسؤولية الفن منذ الصغر، وذلك في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، على راديو إنرجي 92.1 مع هبة حسب، موضحًا: «من وإحنا أطفال كنا مقدرين الفن وإن فيه مسؤولية، فالعود في البيت كان بمثابة رمز كبير للمسؤولية».

الحجار: هوايتي الأساسية كانت الرسم ونحت التماثيل

وعن ذكريات الطفولة الخاصة به وعن الألعاب الشعبية التي يتذكرها، قال علي الحجار: «كنت طفل شقي ولكن شقيقي أحمد كان طفل هادي، كنت أحب اللعب لإسقاط التوت من على الشجر ولكن هذه العادة تسببت في كسر أحد الفوانيس الكبيرة»، متابعًا: «هوايتي الأساسية كانت الرسم ونحت التماثيل».

وعن دراسته، أوضح علي الحجار: «والدي كان سببا في تعليمي فنون الموسيقى والغناء لذلك أقول دائما أنا فخور إن إبراهيم الحجار والدي، فمن تلاميذه من نجوم الفن أنغام، مدحت صالح، عمرو دياب وغيرهم الكثير، ولكن بسبب وجودي المستمر معه تعلمت الكثير في الموسيقى».

أحمد مكي أكثر فنان عنده محتوى

وعن أغنيات الراب وأنواع الموسيقى المختلفة، قال الحجار: «لا أحكم على لون معين من الموسيقي، أنا شخص أسمع الراب من زمان، وأجد أن من اخترع الراب في الستينيات ثلاثي أضواء المسرح».

وتابع: «أنا بسمع الراب الأجنبي، وبسمع من الراب المصري أحمد مكي لأنه أكثر فنان عنده محتوى وهو شخص متعلم بشكل جيد لموسيقي الراب، ولديه قدرة على التشخيص الجيد للموضوع».