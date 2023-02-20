علي الحجار يعلن تقديم 3 أغنيات من ألحان شقيقه الراحل أحمد

قال الفنان علي الحجار، إنه يستعد لطرح 3 أغنيات جديدة من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا في يناير من العام الماضي.

بطلة حكايتي

وأضاف الحجار لـ«الوطن»: «اكتشفت بعد رحيل شقيقي عدد من الأشرطة عليها بعض الألحان وقمت بالعمل عليها وبدأت العمل على ثلاثة منها من بينها أغنية وطنية لمصر بعنوان «فتح عينيك واقرأ ما بين السطور»، وهي من كلمات الشاعر سالم الشهباني.

علي الحجار: سأقدم أغنية من ألحان الفنان مصطفى قمر

وأشار الحجار إلى أنه لا يزال يعمل على أغنيات ألبومه الجديد «بطلة حكايتي»، الذي من المقرر طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة حيث كان قد طرح الأغنية الأساسية خلال الفترة الماضية، وكشف عن قيامه بتقديم أغنية جديدة من ألحان الفنان مصطفى قمر.

يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا رفقة نجله الفنان أحمد الحجار في ساقية الصاوي لإحياء ذكرى الموسيقار أحمد الحجار.