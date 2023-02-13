10 شروط لحضور حفل علي الحجار بدار الأوبرا غدا.. أبرزها الزي الرسمي

يحيي الفنان علي الحجار، غدا الثلاثاء، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، وتنظمه جمعية العاملين بدار الأوبرا المصرية، التي وضعت عددا من الشروط من أجل حضور الجمهور الحفل.

وجاءت الشروط كالتالي:

فتح الأبواب 7 مساء

- ممنوع التصوير في الحفلات بالأوبرا

- فتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء بدلة كاملة وكرافت.

- الدخول بالزي الرسمي في الحفلات بالمسرح الكبير

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجره واستلام تذكرته

- الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافة آمنة بين الجمهور

يذكر أن الفنان علي الحجار، أحيا مؤخرا حفلا في ساقية الصاوي، رفقة نجله أحمد الحجار، وقدما عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياتهم.