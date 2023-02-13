تفاصيل وشروط حفل علي الحجار بدار الأوبرا اليوم احتفالا بعيد الحب

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل غنائي اليوم، بدار الاوبرا المصرية، وذلك على هامش فعاليات احتفاليات عيد الحب.

شروط حضور حفل علي الحجار

وجاءت شروط حضور حفل علي الحجار بدار الأوبرا، كالتالي:

- تفتح الأبواب في تمام 7 مساءً.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كامله جاكيت + كرافت»

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تمّ حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير .

تذاكر حفل علي الحجار

وطرحت الشركة المنظمة لحفل علي الحجار، التذاكر منذ أيام، وجاء الاقبال عليها بشكل كبير، إذ لا يتبقى سوى 4 تذاكر فقط، وسعر التذكرة 1010 جنيهات.

إحياء علي الحجار لذكرى شقيقه

جدير بالذكر أنَّ علي الحجار، ونجله أحمد، أحيا ذكرى وفاة نجله الراحل الفنان أحمد الحجار، وغنى أحمد علي الحجار ووالده عدد من أغاني وألحان عمه الراحل، وسط حضور عدد كبير من الجماهير، التي حرصت على التواجد لمشاركة عائلة الحجار حالة الشجن على فقيدها.