مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا ستضم كل الأراضي الأوكرانية في هذه الحالة

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الألمانية تقر دعما عسكريا إضافيا بقيمة 12 مليار يورو لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من المقرر مد أوكرانيا بـ 3.2 مليار يورو هذا العام على شكل دعم عسكري، أما الباقي 8.8 مليار يورو خلال ال ـ10 سنوات مقبلة.

تخصيص جزء من الأموال لألمانيا

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال لتعويض مخازن الجيش الألماني تحديدا بشكل كامل عما فقده خلال العام السابق لأن هناك كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف خرجت من الجيش الألماني لصالح أوكرانيا.

قاعدة أساسية تؤمن بها ألمانيا

وأشار إلى أن هناك قاعدة أساسية تؤمن بها الحكومة والقيادة الألمانية وهي: «إذ أراد العالم أن يهدأ ويتراجع السعار ويكون هناك هدوء سياسي في أوروبا والعالم، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا»، متابعًا أن الحرب في أوكرانيا لن تنته إلا بالمساعدات العسكرية حتى تستطيع الدفاع عن أراضيها ولن يكون هناك حل آخر أمام روسيا سوى الجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذا الصراع.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية ترى أنه في حالة امتناع ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم الدعم لأوكرانيا سوف تضم روسيا كل الأراضي الأوكرانية ولن يكن هناك أمن وسلام في أوروبا.