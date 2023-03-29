وزير خارجية إيران عبر «القاهرة الإخبارية»: الأسلحة الغربية تعقد الوضع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنَّ هناك مشاورات مستمرة بين موسكو وطهران على جميع المستويات، ونسعى لتحسين علاقتنا مع دول الجوار، كما بحثنا زيادة التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي والسياحي مع روسيا.

اتفاقيات بعيدة الأمد بين الدولتين

وأضاف «عبد اللهيان» في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّنا نسعى لتوقيع اتفاقيات بعيدة الأمد بين الدولتين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه ناقش مع «لافروف» التعاون الاقتصادي على صعيد «الطاقة والتجارة ومسار النقل والمواصلات»، وركزنا على تنفيذ مشروع ممر «شمال - جنوب»، كما تطرقنا إلى بعض القضايا القنصلية من أجل تسهيل تبادل الزيارات الخاصة برجال الأعمال ومرور الشاحنات.

إيران قدَّمت 49 وثيقة للانضمام إلى منظمة «شنغهاي» للتعاون

وذكر أنَّ إيران قدَّمت 49 وثيقة للانضمام إلى منظمة «شنغهاي» للتعاون، كما تناول اللقاء مباحثات انضمام طهران لـتحالف «البريكس» والأوضاع في جنوب القوقاز واستمرار التوترات بها التي لا تصب في مصلحة الأطراف كافة، مؤكدًا أن إيران تدعم الأمن الشامل وغير القابل للتجزئة من أجل ازدهار المنطقة.

الأزمة الأوكرانية

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه تبادل الحديث مع «لافروف» والترحيب بأي مبادرة لإحلال السلام وتدارك التوترات، مشيرًا إلى أنه أخبر وزير الخارجية الأوكراني ببذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لهذه الحرب، مؤكدًا أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تُعقد الوضع ويجب اعتماد الدبلوماسية لحل الأزمة، كما رحب «عبد اللهيان» بالمحادثات الجارية في اليمن.