مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، إن هناك مظاهرة بالقرب من مقر مجلس الوزراء اللبناني، استمرت لمدة ساعة تقريبًا، ثم انتقل المتظاهرون إلى محيط مصرف لبنان الرئيسي.

الوقفة شارك بها العديد من المواطنين المتضررين

وأضاف «سنجاب» في رسالة على الهواء، أن الوقفة الاحتجاجية شارك بها بعض العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي القطاع العام، وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية، في وقت عززت القوى الأمنية من إجراءاتها لحماية كل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالشريط الشائك، وسط انتشار كبير لعناصر الجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

وأوضح أن المتظاهرين بدأوا بإغلاق بعض الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة اللبنانية المؤدية لوزارة الداخلية والمصرف المركزي اللبناني، مشيرًا إلى أن المتظاهرين اقتحموا أسوار مصرف لبنان المركزي وقطعوا الأسلاك الشائكة وأزالوها من أعلى السور.

الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش

وأشار إلى أن قوات الأمن اللبنانية تصدت لمحاولات بعض مقتحمي المصرف وإلقاء القبض عليهم، موضحًا أن المتظاهرين أحضروا بعض الإطارات وأشعلوا النيران بها.

ولفت إلى أن المحتجين رفعوا الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش، ولافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي وصفوها بـ «الخانقة والكارثية».