«الخارجية الأمريكية» تطالب اللبنانيين بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدعو اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مبينا في الوقت ذاته أنها تعمل مع المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات الليبية هذا العام.

وفي الوقت ذاته، أضافت الخارجية الأمريكية بحسب بيان لها مساء اليوم الخميس نقلته قناة «العربية» الإخبارية، أنها تعمل حاليا على رؤية مدى التزام إيران بإنهاء الأزمة في دولة اليمن.

فراغ رئاسي في لبنان منذ انتهاء ولاية عون

وتعاني جمهورية لبنان من شغور منصب الرئيس في البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وفشل البرلمان في البلاد انتخاب الرئيس عبر 9 جلسات مختلفة.