متظاهرون يحاصرون مصرف في لبنان بحرق إطارات السيارات وغلق شارع حيوي

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، تطورات تظاهرات لبنان بمحيط مصرف لبنان، مشيرًا إلى أنه في البداية كانت هناك مظاهرة في ساحة رياض الصُلح بالقرب من مقر مجلس الوزراء اللبناني واستمرت قرابة ساعة ثم انتقل المشاركون في المظاهرة إلى محيط مصرف لبنان المركزي وبدأوا بإغلاق شارع الحمرا الرئيسي وهو شارع حيوي جدا وسط العاصمة بيروت.

المتظاهرون قطعوا الطريق

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «المتظاهرون قطعوا الطريق وتجمعوا أمام البوابة الرئيسة لمصرف لبنان المركزي، وهناك سور ضخم حول مصرف لبنان، وتسلق عدد من المتظاهرين الأسوار وقطعوا الأسلاك الشائكة وأزالوها من أعلى السور».

انتشار أمني مكثف

وتابع، أن بعض المتظاهرين أقدموا على قطع الأسلاك الشائكة من مناطق متفرقة وحاولوا القفز والعبور إلى المنطقة والجهة المقابلة من السور ولكن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات وألقت القبض على عدد ممن قفزوا في محيط مصرف لبنان المركزي وتعاملوا مع عدد من المتظاهرين الآخرين برش مادة حارقة أجبرت المتظاهرين عن الابتعاد عن سور مصرف لبنان المركزي، ولكن مازالت الهتافات والمظاهرات تتعالى خارج سور المصرف، وهناك انتشار أمني مكثف للحيلولة دون الوصول إلى أسوار مصرف لبنان واستجلب عدد من المتظاهرين الإطارات القديمة وأشعلوا النيران فيها مما تسبب في دخان كثيف في محيط الوزارات المعنية.