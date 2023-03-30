مسلسل رسالة الإمام.. كيف تناول دبغ جلود الحيوانات والكتابة عليها؟

مسلسل رسالة الإمام تناول ضمن أحداث الحلقة السابعة منه، والتي عرضت بالأمس، مشهدا أثار فيه الإمام الشافعي مسألة فقهية، تناقش دبغ جلود الحيوانات، والكتابة عليها، وهل هي حلال أم لا، بعد أن عرض عليه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على جلود الحيوانات وليس الورق، الأمر الذى سلط الضوء على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

مسلسل رسالة الإمام يثير مسألة دبغ جلود الحيوانات

وبحسب ما جاء في الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام، فإن مسألة الخلاف كانت من منطلق عدم التأكد من كون الحيوان الذي يستخدم جلده فى الكتابة، قد ذبح باسم الله أم لا، وهو ما استلزم توضيح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فى هذه الحالة.

مسلسل رسالة الإمام

واستكمالا للحديث عن ما ورد في مسلسل رسالة الإمام بشأن دبغ جلود الحيوانات، هناك حديث لابن عباس يدل على إباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، ويؤيده أحاديث وآثار منها: ما رواه الإمام مالك في «الموطأ» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت».

دبغ جلود الحيوانات

كما جاء في دبغ جلود الحيوانات في «السنن الكبرى» للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فى جلد الميتة قال: «إن دباغه قد ذهب بخبثه، أو رجسه، أو نجسه» قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

وما رواه أبو داود في «السنن» عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. فقال: «دباغها طهورها» قال الشيخ الألباني: صحيح.