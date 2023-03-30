ينتظر متابعو مسلسل رسالة الإمام، أحداث حلقات العمل الفني الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، وتتضح من خلال تداول مقولات الإمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فإنّ متابعي العمل على معرض موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم، ومختلف القنوات الناقلة للمسلسل على مدار اليوم.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم

وموعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في الساعة 10:45 مساءً، ويُعاد الساعة 9.15 صباحًا، في حين يعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 6.30 مساء اليوم، وتعاد الحلقة الثامنة في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم

تدور أحداث مسلسل سالة الإمام على قناة الحياة اليوم والقنوات الناقلة، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، في قالب تاريخي في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وذلك خلال سنوات إقامة الشافعي في مصر ومحاولاته لجمع تراث الإمام الليث بن سعد، والسفر إلى جزيرة تنيس إحدى قرى مصر، تحت حماية الأحواف ليلاقي الشيخ يحيى التنيسي، أحد تلاميذ الإمام الليث بن سعد، بهدف جمع وتدوين ما لديه من علم وفقه الإمام الليث.

مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم

وﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، إلى جانب فنانين من الدول العربية من بينهم الأردنية فرح بسيسيو، والسوريين خالد القيش، وهافال حمدي، والمسلسل سيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، و إخراج الليث حجو.