سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ما يتناوله مسلسل «الإمام الشافعي» وحياته في مصر، لذلك يحرص متابعو الدراما على معرفة موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، وبقية القنوات الناقلة على مدار اليوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC

وننشر عبر السطور التالية مواعيد إعادة عرض المسلسل على مختلف هذه القنوات كالتالي:

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC ، للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل الساعة 6.30 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

وإلى جانب عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة قناة DMC، يعاد عرض المسلسل على قناة الحياة في الساعة 9.15 صباحًا، في حين يقدم كعرض أول على القناة في 10.45 مساءً، ، كما يُعاد على شاشة قناة CBC، والإعادة 5 صباحًا، بعد العرض الأول على القناة نفسها في الساعة 12.15 صباحا.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي

ويمكن مشاهدة قناة dmc على التردد الجديد:

12092 رأسي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي:

مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC يقدم مرحلة مهمة في حياة الإمام وتحديدا منذ قدومه إلى مصر عام 200 هـجريا، وهي الفترة التي شهدت تجديد الفكر الديني الخاص به، لذلك تدور أغلب الأحداث على الأراضي المصرية.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم: أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وعدد من الفنانين من الدول العربية منهم الأردنية فرح بسيسيو، والسوريين حالد القيش، وهافال حمدي، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.