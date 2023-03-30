الخارجية الأمريكية: لا طريق لتحسين اقتصاد لبنان إلا صندوق النقد

ذكرت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، مساء اليوم الخميس إن دولة لبنان لا بديل أمامها للتعافي الاقتصادي سوى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت ليف بحسب قناة «العربية الإخبارية»، عقب زيارتها لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، إلى إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى «الإحساس بالضرورة الملحة» لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.