 مسلسل ضرب نار.. زواج جابر ومهرة والهدية خاتم ألماس

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار المذاع عبر on ومنصة watch it العديد من الأحداث المثيرة، إذ بدأت الحلقة بلقاء جابر «أحمد العوضي» مع مهرة «ياسمين عبد العزيز» برفقة زيدان «ماجد المصري» ونشبت مشاجرة بينه وبين إخوات مهرة، كما

مسلسل ضرب نار.. زواج جابر ومهرة

وفى مواجهة مهرة لأخواتها يخبرونها بضرورة عدم ترك «زيدان» من أجل «جابر»، ويذهب طارق «أحمد غزي» ليجرب نوعا جديدا من المخدرات برفقة صديقته «إسراء رخا».

بينما تحاول لولى «آيسل رمزي» في الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار التحدث مع مهرة حول اختيارها لجابر على زيدان لتخبرها أنها قفلت كل الأبواب على الاثنين، لكن تشهد هذه الحلقة من مسلسل ضرب نار زواج جابر ومهرة.

وفى الوقت الذى يعيد جابر افتتاح المحل يخبر سامى «أحمد الرافعي» أنه يوافق على العمل معه في الأدوية المغشوشة ويجلس جابر مع سامي ليخبره أنه جاهز للعمل معه ويعطيه بعض المال ويقول له إن له مثل هذه الأموال كل أسبوع.

زواج جابر ومهرة في مسلسل ضرب نار

وتذهب مهرة إلى جابر في المحل لتسأله عن مفتاح المحل الذي أرسله لها مع بندق «منذر مهران» ويخبرها أنه كان يمر بظروف صعبة لترد عليه بأنها لم تجده وقت ما كنت تحتاج ليطلب منها في النهاية الزواج منه وتوافق مهرة.

كما شهد مسلسل ضرب نار زواج جابر من مهرة في حفل زفاف كبير بحضور عدد من الأصدقاء وأهل المنطقة لكن المفاجأة كانت في حضور زيدان حفل الزفاف لتهنئة مهرة بخاتم من الألماس.