مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. انطلاق محاكمة أحمد السعدني قبل إعدامه

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9، وذلك عبر شاشة قناة on drama، والذي يقدمه المخرج خالد يوسف، ويخوض من خلاله السباق الرمضاني هذا العام في توليفة درامية تاريخية مميزة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 9، محاولة مساومة الجنرال لحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني؛ لتخفيف حكم الإعدام عنه الذي صدر ضده، بسبب قتله لجنود فرنسيين، في مقابل أن يبلغ عن الشخص الثاني الذي اشترك معه في قتل الجنود ولكنه رفض وأخبره أنه هو من قتلهم.

وفي اليوم الثاني، اتجه الجنرال ومعه جنود الحملة الفرنسية وحامد موضوع في قفص، وذهبوا إلى مكان المحاكمة، ولكن لم يحضر كل أهل القرية كما طلب الجنرال، فلجأ الجنود إلى الذهاب إليهم وإجبارهم بالعنف لحضور المحاكمة.

حامد يبحث عن صافية

كما أجبر الجنود الفرنسيين «صافية» التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع وهى «حبيبة حامد»، بأن تحضر إلى محاكمته ومعها والدها الشيخ سليم ووالدتها، وعندما وقف الجميع كانت هي أول من بحث عنها حامد بنظراته وهو في قفص الاتهام.