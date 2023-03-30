رانيا التومي تحاول سرقة الآثار في مسلسل سره الباتع

استطاع المخرج خالد يوسف أن يكتشف عدد من الوجوه الجديدة خلال مشاركته في دراما رمضان 2023، منهم الوجه الجديد رانيا التومي في مسلسل «سره الباتع»، والتي جاءت معظم مشاهدها أمام الفنان حسين فهمي وأحمد عبدالعزيز.

دور رانيا التومي في مسلسل سره الباتع

خطفت رانيا التومي الأنظار منذ ظهوره بالحلقات الأولى من مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، ويعتبر المسلسل الظهور الأول لها في عمل مصري هذا العام، واختارها المخرج خالد يوسف لأن الدور كان يتطلب فتاة من أصول فرنسية، مرسلة من عصابة دولية من أجل سرقة الآثار.

محطات في حياة رانيا التومي

رانيا التومي هي مذيعة تونسية، تقدم النشرة الجوية التونسية منذ زمن، كما تعمل كعارضة أزياء، ويعتبر مسلسل سره الباتع البوابة الأولى لها في مصر مع المخرج خالد يوسف.

قصة مسلسل سرة الباتع

تدور أحداث مسلسل سرة الباتع عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، والتي جاءت ضمن مجموعة قصصية نشرها عام 1958 بعنوان «حادثة شرف»، وحصل المخرج خالد يوسف على حقوق تحويل القصة من ورثة الكاتب الكبير ليقدمها في مسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.