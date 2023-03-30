مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. هل يهرب حامد من المحاكمة؟

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع الحلقة الـ8، تطورات كبيرة في الأحداث على مستوى حقبتين من الزمن، الأولى في فترة الحملة الفرنسية، والثانية في الوقت الحالي، وازدادت التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول هل سيهرب حامد من المحاكمة في الحلقة التاسعة، أم لا؟.

مسلسل سره الباتع الحلقة الـ 8

وتضمّنت أحداث الحلقة 8 من مسلسل سره الباتع، ظهور «حامد» الذي يجسد شخصيته أحمد السعدني داخل الحبس، بعد القبض عليه بسبب قتله لبعض الجنود الفرنسيين وتسليم نفسه بعدها، وظهرت والدته التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي، وهي منهارة من كثرة البكاء وتدعو له.

وفي هذه الأثناء ظهر المنادى وهو يخبر أهل القرية بأنّ الجنرال يخبرهم بأنّ محاكمة حامد يوم غد بعد صلاة الضهر، ولكن كليمان العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، الذي يدفاع عن حامد، يطلب من الجنرال تأجيل محاكمة حامد بضعة أيام، ليقتنع أهل القرية بأنّ هناك محاكمة عادلة إن لم ينفذ فعليه أن يواجه غضب الفلاحين بشكل كبير.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويأتي عرض مسلسل سره الباتع على عدد من القنوات، قناة الحياة في تمام الساعة 12 صباحًا وقناة on في تمام الساعة 7:30 مساءً، وقناة on drama في تمام الساعة 6:15 مساءً.