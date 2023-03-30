منة فضالي تنشر صورة من كواليس مسلسل سره الباتع.. اعرف شخصيتها

أعلنت الفنانة منة فضالي ظهورها الخاص في مسلسل «سره الباتع»، من خلال تقديم شخصية «فاطمة»، والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، من إخراج خالد يوسف.

منة فضالي تكشف عن شخصيتها في مسلسل «سره الباتع»

ونشرت منة فضالى صورة من كواليس العمل عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت: «النهاردة هتكلم عن فاطمة من مسلسل سره الباتع من الأدوار الحلوة بجد، وأنا بحبها جدا وكان ليا الشرف أني ضمن الكوكبة العظيمة من هذا العمل، إنتاج شركة سنرجي الأستاذ تامر مرسي، ومن إخراج الأستاذ خالد يوسف».

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع

بأحداث درامية منتظمة، ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع، والذي من المقرر عرضه اليوم على قناة الحياة في تمام الساعة 12 صباحا، ويمكن مشاهدته على قناة on في تمام الساعة 7:30 مساء، وعلى قناة on drama الساعة 6:15 مساء.

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف.