هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. دار الإفتاء توضح ألأحكام الكاملة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، من الأمور التي حسمتها دار الافتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية، إذ كشفت الدار عن الأحكام الكاملة لزكاة الفطر، موضحة مقدارها، والفئات المستحقة للزكاة، وقيمتها بالمال، وكيفية اخراجها.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟

وبخصوص الرد على سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، قالت دار الافتاء المصرية إن زكاة الفطر، لا تَجِبُ عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

حكم إخراج زكاة الفطر عن الغير

واستكمالا للحديث عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، أضافت الدار أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

مقدار زكاة الفطر للفرد

وتابعت الدار في توضيحها أحكام الزكاة، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟، أن قيمة زكاة الفطر بالمال في مصر 2023، مؤكدة أنّ قيمة زكاة الفطر للفرد ستكون 30 جنيها عن كل فرد بحد أدنى، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر، 20 جنيها لهذا العام، مشيرة إلى أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ويجوز إعطاء الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له توزيعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.