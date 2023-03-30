باحث بالأزهر عبر قناة «الناس»: النبي اكتفى بالسيدة خديجة زوجة له في حياتها

قال خالد الشاذلي، الباحث بمركز الأزهر لمكافحة التطرف بالأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزوجة واحدة، وهي أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها حتى توفيت، مشيرًا إلى أنه كان معها وهو في الـ25 من عمره وتوفيت وهو في الـ50 من عمره.

أول زوجة تزوجها بعد السيدة خديجة كانت تبلغ 66 عاما

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فكر» المذاع عبر قناة «الناس» أن أول زوجة تزوجها بعد السيدة خديجة كانت تكبره في العمر، حيث كانت تبلغ 66 عاما وهي السيدة سودة بنت زمعة، ما يعكس الجوانب الإنسانية والجوانب الاخلاقية في زواجه صلى الله عليه وسلم.

الزواج في الاسلام لابد أن يدخل ضمن التكافل الاجتماعي

وأشار إلى أن النبي اكتفى بالسيدة خديجة كزوجة له في حياتها، مؤكدًا أن ذلك يوضح أن الأصل في الإسلام هو الاكتفاء بزوجة واحدة، وزواجه بعد وفاتها من السيدة سودة بنت زمعة كان بسبب إنساني ظاهر، وهو أنها كانت تكبره بالعمر ما يعني أن الزواج في الإسلام لابد أن يدخل ضمن التكافل الاجتماعي وأن الاسلام ينظر إلى الجمع بين أكثر من زوجة نظرة خاصة حيث لا يحرم فيه الحلال ولا يحلل فيه الحرام.