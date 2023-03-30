الشيخ علي جمعة عبر قناة الناس: القارئ علي محمود درّس الموسيقى لعبدالوهاب وأم كلثوم

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ الشيخ علي محمود تبحّر في الموسيقى على يد إبراهيم المغربي الذي كان حُجة في هذا المجال، موضحًا: «أوتار صوته جمعت الآلات، حيث أدرك المقامات وكيفية الدخول والخروج منه بعمق».

وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «الناس»، ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، أن الله عزّ وجلّ قيّد له محمد المسلوب، وكان من علماء الأزهر الشريف مثل إبراهيم المغربي الذي كان من علماء القراءات، لافتًا إلى أنّ المسلوب علّم الشيخ علي محمود الموسيقى العربية، كما أن عثمان الموصلي علمه الموسيقى التركية، وهو ما جعله يصبح موسوعة.

وتابع مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب تتلمذ على يد الشيخ علي محمود، كما تعلم الشيخ محمد رفعت من الشيخ علي محمود.

وأوضح: «يمكننا تسمية علي محمود بالمرجع، برع في الإنشاد، وتقدم للإذاعة، وكان بلجنة الاستماع قرار بعدم جواز الجمع بين إعطاء رخصة القارئ والمنشد في نفس الوقت لأسباب فنية لا أعلمها، فهما فرعان مختلفان، حيث لم يكن جائزا الجمع بينهما في الاعتماد، كما تعلمت على يده أم كلثوم وأسمهان، فقد كان فريدا من نوعه بأثر إبراهيم المغربي، كما أن درويش الحريري تتلمذ عليه».