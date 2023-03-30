تطورات الحالة الصحية لبابا الفاتيكان بعد دخوله المستشفى

يعاني بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس من عدوى في الجهاز التنفسي، دخل على إثرها المستشفى عدة أيام، وكشف مدير الإعلام في الكرسي الرسولي، ماتيو بروني في بيان، أنّ البابا لديه صعوبات تنفسية منذ عدة أيام.

إصابته بعدوى تنفسية

ودخل البابا مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوص طبية أوضحت إصابته بعدوى تنفسية، لكنها ليست إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسيستمر في المستشفى عدة أيام لتلقي العلاج.

آلام مزمنة لدى البابا

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن جدول أعمال البابا اليوم الخميس ألغي عقب دخوله المستشفى لتلقي العلاج، ويستخدم البابا كرسي متحرك منذ مايو 2022 لأن لديه آلام مزمنة في ركبته، ودخل في عام 2021 مستشفى جيميلي لمدة 10 أيام وخضع لجراحة في القولون.

تأثر البابا بالرسائل

وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي، أن البابا تأثر بالرسائل الكثيرة التي تلقاها وعبر عن امتنانه لهذا الشعور، ودخل المستشفى عصر أمس الأربعاء بعد عظة أسبوعية له في ساحة القديس بطرس.

فرنسيس أول بابا يسوعي

وتولى بابا الفاتيكان المنصب 13 مارس 2013، وانتخب أعقاب في هو أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، وهو كذلك أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، ليصبح أول بابا يسوعي وهو محسوب على الجناح الإصلاحي في الكنيسة.