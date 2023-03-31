موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023

يبحث الصائمون بقرى ومراكز محافظة أسيوط، عن موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الجمعة، الذي يوافق اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك؛ إذ يقبل الصائمون على أداء الصلوات جماعة في المساجد المنتشرة بمختلف قرى المحافظة.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الجمعة

وبحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الجمعة، الساعة 4.22 صباحا، ويصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم إلى 14 ساعة و10 دقائق.

وتشهد المساجد بمختلف القرى والمراكز بالمحافظة إقبالا وزحاما من قبل المصلين، الذين توافدوا لأداء صلوات الجماعة بالمساجد، والتمتع بروحانيات الشهر الفضيل.

استعدادات مديرية أوقاف أسيوط

واستعدت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط لاستقبال المصليين بمختلف مساجد قرى ومراكز المحافظة وأداء الصلوات وصلاة الترويح، من خلال حملات لتنظيف وتعقيم المساجد، وتقديم الدروس والندوات الدينية بالمساجد، وكذلك تواجد كبار القراء في المساجد الكبيرة المتواجدة بمدينة أسيوط، وعواصم المراكز التي تشهد زحاما وإقبالا كبيرا للمصلين، وتجهيز أماكن لاستقبال أعداد أكبر للمصلين.