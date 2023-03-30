مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة.. العثور على «الصندوق الأسود للإرهابيين»

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة عثور رجال إنفاذ القانون من القوات المسلحة عن «كنز من أوراق التنظيم الإرهابي»، بمثابة الصندوق الأسود للعناصر الإرهابية.

يأتي ذلك بعد اقتحام المزرعة التي يتحصن بها قيادات التنظيم الإرهابي في شمال سيناء في تلك الحلقة مع إصابة الإرهابي أبو أسامة إصابة كبيرة جراء تبادل إطلاق النار مع القوات المسلحة.

وقال رجال القوات المسلحة، في الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101، إنه تم نقل كل المضبوطات من المزرعة، وكان بها «كنز من الأوراق والملفات المهمة» للتنظيم الإرهابي، فضلاً عن تواجد «هارد ديسك».

وخلال فعاليات الحلقة، انفعل الضابط الذي يقوم بدوره الفنان عمرو يوسف، وحاول الضابط الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين تهدئته، وقال إن من تم القبض عليهم في المزرعة ومن ماتوا كانوا عناصر مهمة.

واختتمت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101، بتجهيزات العناصر الإرهابية في ورشة لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمنية للقوات المسلحة، بعدما قطوا الطريق على فنطاس مياه، ليتم تجهيزه في الورشة، بحيث يتم تجهيزها لاستيعاب ألف طن من مادة «تي إن تي» المُفجرة.