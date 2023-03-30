مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة.. قائد عسكري: «عمر بطولات سيناء ما هتتنسي»

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة، احتفالية خروج دفعة من الجنود ممن أنهوا خدمتهم العسكرية من الخدمة، بحضور عدد من الضباط والقيادات العسكرية.

وقال أقدم قائد عسكري في حفل خروج دفعة الجنود بمسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة، إنه طوال سنوات خدمته حضر هذا اليوم كثيرًا، وخدم معه ضباط وضباط صف وجنود، ويربطهم سويًا علاقة صداقة وأخوة.

وأضاف القائد العسكري: «ومن فترة.. لما بدأت الحرب على الإرهاب، بدأت أشوف في كل واحد فيكم ابني».

وواصل: «في ناس كتير مش عارفة ومش مدركة إننا بنخوض حرب حقيقية، فيها مقاتل ومواطن وعدو وأرض، وأن كل التضحيات اللي بتقدموها، وكل اللي موجودين هنا بتدل على أنكم أبطال حقيقيين على الجبهة.. أبطال بيقدموا حياتهم، وتضحياتهم، لحماية أولادنا وبناتنا وأهالينا».

وتابع: «البطولات والتضحيات اللي بتقدموها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة عمرها ما هتتنسي».

وطالب القائد العسكري المجندين ممن انتهت خدمتهم في صفوف القوات المسلحة، بضرورة التحلي بالانضباط، واستغلال ما تعلموه خلال خدمتهم في صفوف القوات المسلحة في حياتهم العملية، وأن يكونوا مثل وقدوة لغيرهم.