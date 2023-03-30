مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة.. مداهمة مخبأ «قيادات الإرهاب» بسيناء

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة، عن اكتشاف مقر تواجد قيادات التنظيم الإرهابي في شمال سيناء خلال عام 2014، ليتم وضع خطة لاقتحام تلك المزرعة.

وكشف الإرهابي عيد في تحقيقات رجال القوات المسلحة عن أماكن تواجد الإرهابيين «أبو أسامة»، و«أبو البراء»، و«أبو هاجر»، في تلك المزرعة.

وخلال استطلاع أرض المزرعة اكتشف رجال القوات المسلحة تواجد 4 منازل بها، وشراك خداعية، مع حركة المتواجدين في تلك المنازل ليلاً، وعدم تحركهم في النهار.

ودلت تحريات رجال انفاذ القانون عن استقدام العناصر الإرهابية لـ«جمبري وسمك وسلطات بكميات كبيرة جدًا لصالح تلك المزرعة».

واشتملت الخطة على تسلسل رجال الصاعقة من اليمين واليسار، حتى يجرى ضبط القيادي الإرهابي «أبو أسامة»، أخطرهم.

ودلت المعلومات عن وجود 25 عنصرا إرهابيا في المزرعة، مع وجود عنصرين أخرين للاستطلاع.

ودلت التحريات على أن الإرهابي «أبو أسامة» هو من تلى بيان التنظيم الإرهابي عقب حادث كرم القواديس، وسقوط طائرة هليكوبتر في سيناء.

وشهدت عملية المداهمة تبادل إطلاق نيران بين رجال قواتنا المسلحة والعناصر الإرهابية، مع إخراجهم لـ«زياد»، نجل القيادي «أبو عمار المهاجر».

وخلال تبادل إطلاق النيران أصيب «أبو أسامة» إصابة كبيرة، كما أصيب الضابط إسلام إصابة كبيرة.