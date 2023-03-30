مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. آسر ياسين يبدأ التحقيق مع الإرهابي «عيد»

بدأ المقدم خالد (آسر ياسين) التحقيق مع الإرهابي عيد (حسني شتا) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، بعد القبض عليه الحلقة الماضية، ويخبره المقدم خالد أن في حالة عدم تعاونه مع رجال الأمن وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة عنهم، سوف يرسل لهم صوره ويخبرهم أنه تعاون مع الجيش بالفعل، وفي ذلك الوقت ستقتله الجماعة الإرهابية بنفسها.

بينما يذهب الرائد نور (عمرو يوسف) إلى المستشفى للتحقيق مع زوجة الإرهابي، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، ولكن الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين) تخبره أن حالتها لا تسمح بالحديث في الوقت الحالي.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. الشيخ موسى يساعد الجيش

يتحدث المقدم خالد مع الشيخ موسى (خالد الصاوي) ويطلب منه بعض معلومات عن مزرعة موجودة في سيناء، يشتبه في اختباء قيادات الجماعة الإرهابية بها.