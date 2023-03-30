أزمة اقتصادية تضرب فرنسا.. وماكرون يتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعادت طلبات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الشعب الفرنسي تقليل 10% من استهلاك المياه في البلاد بحلول 2030 ضمن خطة الاعتدال، إلى الأذهان التصريحات التي أطلقها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير في عام 2020 أثناء بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ترشيد غير مسبوق في فرنسا

وقال ماكرون بحسب موقع «روسيا اليوم»: «إننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا أود تحديد هدف لبلدنا: بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% في كافة القطاعات وضرورة اتخاذ إجراءات من مختلف المزارعين لتنفيذ خطة تقليل الاستهلاك دون الكشف عن تفاصيل».

أسوأ انخفاض لاقتصاد البلاد

وذكر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، في أبريل 2020 إن بلاده تتجه نحو أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

خطاب سابق لوزير المالية

وأشار لومير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إلى أن أسوأ عام اقتصادي شهدته بلاده منذ الحرب العالمية الثانية في العام 1945 كان العام 2009 خلال الأزمة المالية، حيث انخفض الاقتصاد في البلاد بنسبة 2.9%، محذرا من تأثيرات جائحة كورونا على البلاد