سداد مصروفات الدراسة لـ150 طالبا من غير القادرين ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انطلاق مبادرة «حياة كريمة» بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمدرسة وحدة مسير تعليم أساسي، لسداد مصروفات الدراسة لـ150 طالبا وطالبة بالمدرسة، بتكلفة 41 ألفا و50 جنيها، وشراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية بتكلفة 75 ألف جنيه، وشراء وتوزيع ملابس «خروج وبيتي» وأحذية للطلاب غير القادرين وأسرهم بتكلفة 70 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 300 شنطة رمضان لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 90 ألف جنيه، وصك الخير لشراء مستلزمات الأسرة بإجمالي 10 آلاف جنيه، وملابس أهلاً بالعيد بتكلفة 12 ألف جنيه.

يأتي ذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقا من رؤية وزارة التربية والتعليم للدور الفاعل الذي لعبه المجتمع المدني ومجالس الأمناء والآباء والمُعلمين باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالمبادرة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمبادرة التي أطلقتها المديرية بين المدارس لتقديم المساعدات للطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، والأسر المستحقة، لسداد المصروفات الدراسية، وتوفير مستلزمات الأسر، وملابس أهلاً بالعيد.

وبلغ إجمالي مساعدات مبادرة حياة كريمة للطلاب وأسرهم في 27 مدرسة بـ9 إدارات تعليمية مليون وسبعمائة ألف وستون جنيه، ويستكمل تقييم المبادرة الأسبوع المقبل بإدارات «الرياض، بلطيم، سيدي غازي، الحامول».

مسابقة مبادرة «حياة كريمة» لطلاب المدارس

وقد انطلقت مسابقة مبادرة «حياة كريمة» لطلاب المدارس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للمساهمة في سداد الرسوم المدرسية وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب غير القادرين وأسرهم بداية من 23 أكتوبر الماضي، بعمل مسابقة بين جميع المدارس «المراحل الثلاث» لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، وجرى بدء تقييم المدارس على مستوى المحافظة بداية من 20 مارس حتى 5 أبريل المقبل.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجمع مدارس وحدة مسير تعليم أساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وورشة عمل للطالبات، وعرض نماذج من أعمالهم الفنية، وحجرات رياض الأطفال، مشيداً بمُعلمات رياض الأطفال.

وتابع مسرحية المنهج للأطفال، مقدماً الشكر للأطفال والمُعلمات، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه، كما تفقد المعامل.