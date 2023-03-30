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«العدل» تعلن فوز 3 مكاتب توثيق بجائزة التميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022

كتب:

محمد عيسى
10:45 م | الخميس 30 مارس 2023
وزارة العدل

وزارة العدل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» نتيجة فوز مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى جمهورية مصر العربية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 الذى يأتي في إطار استمرارية تحفيز تحسين الأداء الإداري للدولة.

مكاتب التوثيق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى

وتضمنت مكاتب التوثيق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هي المركز الأول لمكتب توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمركز الثاني مكتب توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ والمركز الثالث مكتب توثيق دكرنس بمحافظة الدقهلية، كما تم منح الدكتور جمال ياقوت عبداللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهادة التميز الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للجهد الفعال والأداء المتميز لفئة رئيس قطاع.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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