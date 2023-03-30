البنك المركزي المصري يعدل أسعار الفائدة على موقعه الإلكتروني 

عدَّل البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، على موقعه الإلكتروني بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك، زيادتها 2%.

أسعار الفائدة في البنك المركزي

ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بموجب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، إلى 18.25% و19.25 على الترتيب ذاته.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء و30.95 للبيع، بعد القرار على الموقع الإلكتروني دون أي زيادة.

أول رفع في أسعار الفائدة 2023

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، في أول اجتماعاته 2023 مطلع فبراير الماضي، وهي نفس أسعار ديسمبر الماضي بعد زيادة سعر الفائدة آنذاك 300 نقطة أساس.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم عند 7% في المتوسط (+ أو - 2%) في الربع الأول من العام 2024 و5% (+ أو - 2%) في الربع الرابع من عام 2026.