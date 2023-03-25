بنك «أوف أمريكا» ينصح المستثمرين ببيع الأسهم بعد رفع أسعار الفائدة

أكد بنك أوف أمريكا أن الأزمة الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي، وأدت إلى انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة، خلفت الكثير من الخسائر المالية للبعض.

وأضاف البنك في تقرير له أنه ينصح المستثمرين ببيع الأسهم في القطاع المصرفي بدلاً من شرائها بعد آخر رفع في أسعار الفائدة، خاصة أن صناديق أسواق النقد هي «الأصول الجديدة الساخنة» في الوقت الحالي.

الأصول الخاضعة لإدارة صناديق النقد تجاوزت 5.1 تريليون دولار

وأشار البنك إلى أن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق النقد تجاوزت الآن 5.1 تريليون دولار، بزيادة تزيد عن 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتسببت أزمة القطاع المصرفي العالمي منذ الانهيار المفاجئ للبنوك الإقليمية الأميركية هذا الشهر، في انتشار المخاوف بسرعة، وسارع بنك يو.بي.إس إلى الاستحواذ على كريدي سويس يوم الأحد بعد أن خسر البنك السويسري المتعثر ثقة المستثمرين.

وقالت مصادر منفصلة لـ «رويترز» إن «يو.بي.إس» تعهد بصرف حوافز إضافية لموظفي إدارة الثروات في كريدي سويس في آسيا لوقف هجرة الموظفين المهرة.

وأفادت «بلومبرج نيوز» بأن بنكي كريدي سويس ويو.بي.إس من بين بنوك خاضعة للتدقيق في تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان متخصصون ماليون قد ساعدوا الأثرياء الروس على التهرب من العقوبات.