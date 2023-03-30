مسلسل سره الباتع الحلقة 9 .. أهالي قرية شطانوف يمنعون حكم إعدام حامد

كشف مسلسل سره الباتع الحلقة 9 عن أن أهالي قرية شطانوف منعوا حكم إعدام حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني من خلال توليفة درامية خطفت قلوب المشاهدين بشكل مميز للغاية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9 كشفت عن أهالي قرية شطانوف تمنع حكم إعدام حامد فبدأ الأمر من يوم تنفيذ المحاكمة ضده بسبب قتله لثلاثة من الجنود الفرنسيين وهو الأمر الذي تسبب فى إلقاء القبض عليه لمحاكمته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9 .. محاكمة حامد

وبالفعل بدأت المحاكمة بحضور كل أهل القرية ومن بينهم صافية حبيبة حامد الذي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ووالدة حامد التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي وبدأت المحاكمة بدفاع العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي عن حامد ولكن قبل أن ينهى دفاعه تدخلت صافية.

وبدأت صافية فى مواجهة الفرنسيين ودفاعها عن أرضهم قائلة إن المصريين نجحوا فى طرد كل الغزاة الذين حاولوا دخول البلد وأنه ليس من العدل أن تقام المشنقة قبل محاكمة حامد فهذا ليس من العدل الذين يطالبون به.

ونجحت كلمات صافية في إشعال حماس أهل القرية وبدأوا يهجمون على الجنود الفرنسيين ونجحوا في طردهم من البلاد وإنقاذ حامد من الإعدام.