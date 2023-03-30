ملخص الحلقة 9 مسلسل سره الباتع.. أهل القرية يخططون لإنقاذ أحمد السعدني

شهد ملخص الحلقة 9 مسلسل سره الباتع، والذي أذيعت منذ قليل، عبر شاشة قناة on drama، كثيرًا من الأحداث على مستوى الحقبتين الحالية وفترة الحملة الفرنسية.

ملخص الحلقة 9 مسلسل سره الباتع

وجاء في ملخص الحلقة 9 مسلسل سره الباتع، استعداد أهل القرية لمحاكمة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، ولكن شباب القرية لم يستسملوا وقرروا أن يتحدثوا مع أهل القرية لعمل هجوم لإنقاذ حامد من الإعدام.

وعلى الجانب الآخر أيضا ظلت صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع في حالة من الاكتئاب والانهيار في البكاء؛ خوفا من إعدام «حُب عمرها» حامد وهنا دخلت والدتها وحاولت تهدئتها، مؤكدة لها أنها تشعر بها وبوجعها هي ووالدة حامد ولكن عاتبتها صافية بسبب رفضها طوال هذه السنوات زواجها منه.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.