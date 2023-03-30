العثور على جثة طفل غرق في بحر سنهور بالفيوم بعد غيابه يوما كاملا

لقي طفل مصرعه غرقًا في بحر سنهور القبلية بالفيوم، بعد تغيبه لمدة تجاوزت 24 ساعة، حيث اختفى الطفل من أمام منزله وبدأت أسرته رحلة البحث عنه إلا أنّهم فشلوا في العثور عليه ليتفاجئوا بجثته طافية على سطح المياه، مساء اليوم الخميس، فيما أصيبت أسرته بصدمة.

وتبينّ أنّ الطفل خرج ليلهو ويلعب أمام المنزل، فانزلقت قدمه وسقط في البحر ولم يراه أحد، حتى امتلأ جسده بالمياه، وطفت جثته على سطح المياه.

بلاغ بمصرع طفل غرقًا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بالعثور على جثة طفل طافية على سطح مياه البحر بسنهور القبلية، بعد تغيبه منذ الأمس.

انتشال جثة الطفل

وتمكن الأهالي من انتشال جثة الطفل، وتبينّ أنّه يدعى مروان محمد حسين النجار، ويبلغ من العمر 3 سنوات، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انزلقت قدمه في البحر

وتبينّ أنّ الطفل خرج ليلهو أمام منزله، وانزلقت قدميه فسقط في البحر ولم يراه أحد، ولقي مصرعه غرقًا فيما طفى جثمانه الصغير على سطح المياه بعد مرور نحو 24 ساعة على اختفائه، فيما تبينّ عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنّ الحادث قضاء وقدر.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.