العثور على جثة طفل داخل زراعات القصب في قنا

عثر أهالي قرية الشرافنة، التابعة لمركز فرشوط، وبرفقتهم الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، على جثة طفل بها آثار هجوم لحيوان مفترس، داخل زراعات القصب، وذلك بعد الإبلاغ عن تغيبه من قبل أسرته.

العثور على جثة طفل بقنا

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا تلقت إخطارا يفيد عثور الأجهزة الأمنية وأهالي قرية الشرافنة التابعة لمركز فرشوط، على جثة الطفل محمد ثروت تركي، 7 سنوات، في زراعات القصب، بعد تغيبه عن منزل والده أمس الجمعة، وجسده به جروح قطعية يرجح لهجوم حيوان مفترس عليه.

مشرحة مستشفى فرشوط المركزي

وعلى الفور نُقلت الجثة بمعرفة سيارة إسعاف قنا إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

وتكثف مباحث مركز شرطة فرشوط، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء العثور على جثة الطفل، وما إذا كانت الوفاة بسبب هجوم حيوان من عدمه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى ندب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الطفل.