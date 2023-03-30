الجفاف يضرب أطول أنهار فرنسا بالتزامن مع خطة ماكرون لتفادي أزمة المياه

أظهرت لقطات جوية التقطت مساحات من الرمال الظاهرة في قاع نهر لوار بفرنسا، بعد انخفاض مستويات المياه به، وعادة تكون المياه وفيرة في نهر لوار بفرنسا، في نهاية شهر فبراير مع ذوبان الثلوج في فصل الشتاء.

وظهرت الضفاف الرملية المغمورة تحت أطول نهر في فرنسا، مبكرا هذا العام، إذ انخفضت مستويات المياه عن المعتاد، وسط جفاف شتوي قياسي على مستوى البلاد، بحسب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش الفرنسية».

بيتشو: فرنسا تواجه واحدة من أسوأ موجات الجفاف الشتوية

وتواجه فرنسا واحدة من أسوأ موجات الجفاف الشتوية في التاريخ، إذ بلغت كمية الأمطار المسجلة أقل من 1 ملم خلال 32 يوما متتالياً، من 21 يناير إلى 22 فبراير، وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ عام 1959، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية، من جهته كان وزير التحول البيئي الفرنسي كريستوف بيتشو قد قال إن فرنسا ستفرض قيودا على استخدام المياه.

إصدار أوامر تقييد محلية للأفراد والمزارعين بشأن المياه في فرنسا

وقال بيتشو، في مقابلة بصحيفة «لو جورنال دو ديمانش الفرنسية»، إنه سيجمع ممثلين عن المقاطعات ليطلب منهم توقع و اتخاذ التدابير التي تسمح بتوفير المياه الآن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيتشو أن التدابير يمكن أن تشمل إصدار أوامر تقييد محلية للأفراد والمزارعين عند الضرورة.