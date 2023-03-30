عضو مجلس محلي بفرنسا: ماكرون يحاول احتواء أزمة الجفاف في البلاد

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس محلي فرساي بفرنسا، في حديثها لـ«الوطن»، إن ماكرون تحدث عن ضرورة ترشيد الاستهلاك عند المزارعين في فرنسا خوفا من أن يضرب الجفاف البلاد الفترة المقبلة.

ضرورة مواجهة الأزمة

وأضافت أن هناك تخوفات من انتشار الجفاف في فرنسا الفترة المقبلة مبينة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا المواطنون في بلاده إلى احتواء الأزمة ووجود خطة مستقبلة لترشيد المياه.

حديث مهم لماكرون اليوم

وتابعت عضو مجلس محلي فرساي بفرنسا: «حديث الرئيس الفرنسي مساء اليوم الخميس لا يعني ارتفاع في أسعار فواتير المياه، ولكن يريد الرئيس الفرنسي أن يكون كل مواطن فرنسي حريص على كل نقطة مياه في البلاد».

تحذيرات من قبل الرئيس الفرنسي

وحذر الرئيس الفرنسي اليوم من انتشار الجفاف في البلاد مطالبا بتقليل استهلاك الفرنسيين المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية.