«المخروطة الأخميمي» أشهر حلويات رمضان بسوهاج.. «السر في الصنعة»

تعد المخروطة الأخميمي أو كما يطلق عليها «مخروطة أخميم» نسبة لمركز أخميم، أشهر الحلويات في سوهاج، خاصة خلال شهر رمضان وفي «صباحية العرائس»، وانتقلت شهرتها إلى المحافظات الأخرى بطعمها المميز الأقرب للكنافة، ولكن بخيوط أكثر سمكا، ومليئة بالعسل والسمن البلدي.

مكونات المخروطة الأخميمي

وتصنع نساء أخميم المخروطة الأخميمي بخطوات يخفين سرها عن الجميع، رغم تشابه المكونات من البيض والدقيق والسمن والعسل والسكر، ويتم تحضيرها في الأعراس والمناسبات المختلفة، حتى أصبحت من أهم الأصناف التي تقدم للعرائس في اليوم التالي لزفافهن «الصباحية».

نور الشريف يطلب المخروطة

وذاع صيت المخروطة الأخميمي عقب ظهور الفنان الراحل نور الشريف يتناولها في مسلسل «الرحايا»، وتكرار ذكرها في المسلسل، وكانت الحلوى الوحيدة التي طلبها «الشريف» عند زيارتة لمحافظة سوهاج، وصارت هدايا تطلب من أخميم خصيصا لتتحول إلى مصدر رزق لنساء أخميم اللاتي يصنعن صينية المخروطة بداية من 100 جنيه بسمن بالزبدة و150 جنيها بالسمن البلدي.

المخروطة الأخميمي في «الرحايا»

وقالت «يامنة علي»، من سيدات أخميم، لـ«الوطن»، إنها منذ الصغر تعد المخروطة الأخميمي بمقاديرها المميزة وتسويتها ما بين البخار والرق والعجن، بنسب تقدرها كل سيدة أخميمية، فضلا عن «نَفَس الخمايمة» الذي يميزها، فالكثيرات حاولن تقليدها وصناعتها لكن لم تكن النتيجة بنفس الجودة.

وأضافت أنها أعدت أكثر من 50 صينية مخروطة لفريق عمل مسلسل الرحايا، وصار يطلبها العديد من المشاهير.